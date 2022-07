Aux États-Unis: «Trop vieille pour porter un bikini», une ex star d'Alerte à Malibu répond… en bikini

«Un assez grand nombre de femmes se sont plaintes après la vidéo postée le 4 juillet dans laquelle je m'affichais dans un bikini bleu, blanc et rouge, me disant entre autres qu'elles me pensaient ''plus classe que cela'' et 'trop vieille pour porter un bikini' ou, ma préférée, ''désespérée". Laissez-moi vous dire quelque chose qui risque de vous surprendre. Je peux porter et faire tout ce dont j'ai envie. Sur ce, voici une photo de moi posant en bikini sur une table basse», a ainsi écrit Donna D'Errico, en légende d'une photo d'elle en deux-pièces rose poudré.