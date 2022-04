Bonne ou mauvaise idée?: Tropicana ose le jus d’orange dans les céréales

On verse les flocons de céréales dans un bol, puis on ajoute du lait et le petit-déjeuner est prêt. Votre rituel matinal se déroule-t-il ainsi ou faites-vous partie de ceux qui ont troqué le lait contre le jus d’orange? Vous avez bien lu: le jus d’orange. Aux États-Unis, ils sont des millions à préférer cette combinaison qui, en Europe, semble bizarre.