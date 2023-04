Trottinettes en libre-service: peu d’interdictions, beaucoup de restrictions

Paris, qui consulte dimanche ses habitants, pourrait rejoindre les rares villes dans le monde qui interdisent les trottinettes électriques en libre-service, de nombreuses autres municipalités privilégiant des restrictions plus ou moins strictes. Les trottinettes électriques ont pris d’assaut les grandes métropoles à partir de 2018, opérées par des entreprises comme Lime, Bird, Dott, Tier, Ufo, Bolt, Wind, Hive ou encore Voi.

En attente de «règles claires» à Luxembourg

Montréal et Barcelone résistent

Flotte réduite, vitesse limitée

Oslo et Stockholm ont également sévi en 2021, réduisant fortement le nombre d’engins en circulation. A Oslo, l’usage des trottinettes en libre-service est interdit la nuit. Plus au sud, Lisbonne a instauré de nouvelles règles plus sévères en mars, dont une limitation de la vitesse à 20 km/h, comme à Paris. Rome avait pris la même décision, mais la limitation, prévue début 2023, a été reportée sine die en raison d’une démission au sein de la commission chargée du sujet. La capitale italienne compte aussi interdire les locations aux mineurs.