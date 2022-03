Au Luxembourg - Trouver les mots pour expliquer la guerre aux petits

Pour aider parents, profs et éducateurs à gérer les angoisses, le ministère de l'Éducation nationale leur a dressé, quelques jours plus tard, des outils pédagogiques et des conseils et des liens vers différents support. Les parents sont appelés à gérer avant tout leur propres émotions, à encourager les questions et à répondre avec des mots simples et avec précaution». Avant tout, nous devons leur donner de l’espoir», a insisté le ministre Claude Meisch. Les réponses varient selon les âges, entre gestion des émotions et explications précises des causes de la guerre. «Il faut libérer un espace pour en parler, prendre au sérieux chaque question», souligne le directeur du Centre pour l’éducation à la citoyenneté, Marc Schoentgen.