LUXEMBOURG – Trouver un emploi grâce aux réseaux sociaux peut sembler étrange à certains, mais cela devient de plus en plus fréquent.

De plus en plus fréquent : Trouver un job au Luxembourg grâce aux... réseaux sociaux

Le choix du réseau social dépend du public que l'on veut cibler.

LinkedIn est souvent considéré comme le réseau social idéal pour publier facilement des offres d'emploi. «Depuis quelques années, on remarque que Facebook, Instagram et plus récemment Snapchat et TikTok gagnent du terrain. L'important est de sélectionner les bons canaux pour atteindre le public cible», explique Amandine Bianchi, experte chez Robert Half Luxembourg.

Pour présenter les emplois à Differdange, notamment aux jeunes, la rubrique Different Jobs a été créée sur TikTok et Instagram. «Des entreprises ont demandé à ce que leurs offres y soient relayées», explique Mirko Mengoni, de la communication de la commune.

«Les réseaux sociaux permettent de diffuser plus rapidement les informations»

Les postes ouverts chez Costantini sont sur Different Jobs. «Nous cherchons toujours de jeunes profils qui souhaitent découvrir et apprendre nos métiers. Les réseaux sociaux permettent de communiquer, de diffuser plus rapidement les informations et d'accroître notre notoriété», explique-t-on.

Les réseaux sociaux professionnels «sont à privilégier car ils sont plus utilisés par les personnes cherchant une nouvelle opportunité professionnelle, ajoute Florane Giolat, chez Moovijob. Toutefois, certains secteurs y sont peu, voire pas du tout, représentés, c'est pourquoi il vaut mieux multiplier les canaux de diffusion».

Sur LinkedIn, certains font face à des sollicitations très régulières. «On voit de plus en plus de profils très qualifiés se désintéresser de LinkedIn. Notamment dans l'IT, la finance et le droit».