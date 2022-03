Trouver un job, même avec la crise

Pas facile pour les jeunes de trouver un

petit boulot pour payer ses études. Quelques conseils.

Les boîtes intérim sont souvent la première adresse à la recherche d'un job étudiant. Leurs offres ont baissé de 40 % en un an.

Avec la crise, les petits boulots se font rares. Pourtant, il est encore possible de trouver des boulots d'étudiant, mais il faut savoir où s'adresser et avoir de la chance. «Les offres d'emploi dans l'intérim ont baissé de 40 % en un an», constate d'emblée le responsable de la cellule industrie d'Adecco Luxembourg, Fabrice Ponce.

Pour autant, s'adresser à une agence d'intérim reste l'une des voies à suivre. «Les agences s'adaptent aux disponibilités des étudiants et essaient dans la mesure du possible de leur proposer des missions dans leurs créneaux», assure de son côté Eddy Baillif, responsable de la restauration pour Adecco. Ainsi, il est toujours possible de trouver du travail comme plongeur ou comme hôtesse les week-ends. «Mais rien de vraiment régulier».