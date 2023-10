Trouveriez-vous «logique» que Leo Messi décroche son 8e Ballon d'or?

Getty Images via AFP

Lionel Messi, champion du monde avec l'Argentine, devrait remporter son huitième Ballon d'or, lundi, à moins que Kylian Mbappé et Erling Haaland créent la surprise, alors que l'Espagnole Aitana Bonmati est aussi la grande favorite de la récompense individuelle la plus prestigieuse du football. «Ça ne serait pas logique de ne pas donner le Ballon d'Or au meilleur joueur de l'histoire, une année où il gagne la Coupe du monde», a estimé dimanche Eden Hazard sur Téléfoot.

«S'il y en a un à ressortir pour ce Ballon d'Or, c'est Kylian»

Après un Mondial marqué de son empreinte avec sept buts, dont deux en finale, et malgré une saison décevante avec le PSG, le génie argentin devrait donc succéder lundi soir à Karim Benzema. Mais pour Didier Deschamps, le joueur qui devrait le remporter est un autre français, le capitaine des Bleus Kylian Mbappé: «S'il y en a un à ressortir pour ce Ballon d'Or, c'est Kylian (Mbappé)», a déclaré sur Téléfoot le sélectionneur de l'équipe de France.

Tout comme l'entraîneur français de Lens, Franck Haise: «Kylian Mbappé. Parce qu'il a fait une saison très complète, c’est un joueur exceptionnel. Même si je pense que ce sera un joueur qui a gagné la Coupe du monde qui l'aura, ce qui n'est pas non plus détonnant, j'aurais voté Kylian Mbappé», a affirmé le technicien en fin de semaine.

Mais Messi, évoluant désormais à l'Inter Miami aux Etats-Unis dans un championnat beaucoup moins relevé, compte bien attendre encore avant de laisser la place aux jeunes, comme Kylian Mbappé, 24 ans, et Erling Haaland, 23 ans, qui font partie de la liste des nommés. L'attaquant du PSG a été meilleur buteur du Mondial avec huit unités, répondant à Messi en finale par un triplé étincelant. Il a néanmoins échoué, aux côtés de Messi et Neymar, à porter le PSG sur le toit de l'Europe.

Ce qu'a réussi Haaland, l'attaquant de Manchester City, qui a enchaîné les buts pour contribuer à la conquête d'une première Ligue des champions pour City, en plus de la Premier League et de la Coupe d'Angleterre. Elu joueur UEFA de l'année en août, Haaland a fini meilleur buteur du championnat (36 buts en 35 matches) et de la Ligue des champions (12 en 11 matches).