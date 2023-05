Aux États-Unis: Élection «truquée», injures: Trump a fait son retour à la télévision

Une victoire dans le New Hampshire garantirait à Donald Trump un élan précieux pour la suite de sa campagne.

Un Donald Trump combatif a rejoué mercredi sa partition favorite pour son grand retour sur la chaîne CNN, le candidat à l’élection de 2024 multipliant les provocations et les piques, sous les applaudissements de ses fans.

Ce «town hall», un grand rituel de la politique américaine, était la première apparition médiatique de l’ancien président américain depuis qu’il a été reconnu responsable d’agression sexuelle par un tribunal de New York. Donald Trump a d’ailleurs longuement moqué son accusatrice, la qualifiant de «tarée».

«Un idiot» pour ne pas le reconnaître

Et, mercredi soir, Donald Trump a une nouvelle fois martelé – sans preuve – que ce scrutin était «truqué». Il faudrait être «un idiot» pour ne pas le reconnaître, a lancé d’un ton taquin le républicain à la cravate rouge. L’ancien dirigeant, favori pour la primaire républicaine, ne s’est pas non plus fermement engagé à accepter le résultat de la présidentielle de 2024.