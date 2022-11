Réseau social : Réintégrer Trump sur Twitter: le «oui» mène dans le sondage de Musk

Le retour de Donald Trump sur Twitter susciterait des vagues dans la société et la politique américaines.

Plus de 10 millions de comptes Twitter s’étaient déjà exprimés samedi matin sur l’opportunité de rétablir celui de Donald Trump, le «oui» menant à plus de 52% dans ce sondage en ligne en 24 heures lancé par Elon Musk. À moins de onze heures de la clôture des votes, le «non» était à 47,7%, sans que l’on sache concrètement quelle serait la conséquence de ce scrutin.

Twitter avait banni Donald Trump le 8 janvier 2021, deux jours après l’invasion du Capitole par ses partisans, face au «risque de nouvelles incitations à la violence». Elon Musk avait ensuite ouvert la porte en mai à un retour de l’ex-président républicain sur Twitter. Un tel retour susciterait des vagues dans la société et la politique américaines, d’autant plus que M. Trump s’est de nouveau lancé dans la course à la Maison Blanche.