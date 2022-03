Aux Etats-Unis – Trump a menti, les ex-présidents ne le ratent pas

Aux États-Unis : Trump a menti, les ex-présidents ne le ratent pas

Pour défendre son projet de mur, Donald Trump a affirmé que d'anciens présidents regrettaient de ne pas l'avoir fait plus tôt. Ils ont tous démenti.

En guise de réponse, un porte-parole de Barack Obama s'est contenté de ressortir une déclaration faite par l'ex-président en mai 2016: «Le monde est plus interconnecté que jamais, et il l'est de plus en plus chaque jour. Construire des murs n'y changera rien». Jimmy Carter, qui a été au pouvoir de 1977 à 1981 est également intervenu, par le biais d'un communiqué: «Je n'ai pas parlé du mur à la frontière avec le président Trump, et je ne le soutiens pas sur ce sujet», a clarifié l'homme de 94 ans.