Commerce mondial : Trump attise le conflit commercial avec Pékin

Prenant tout le monde de court, le président américain a annoncé des tarifs douaniers punitifs de 10% sur les importations chinoises.

Les marchés sidérés par l'annonce de Trump

L'annonce de Donald Trump a fait l'effet d'une bombe sur les marchés: le pétrole a terminé en recul de près de 8% à New York et les principaux indices boursiers à Wall Street ont fini dans le rouge. La réaction des marchés asiatiques a été identique à l'ouverture: la Bourse de Tokyo perdait vendredi plus de 2% vers 3h30 et les Bourses chinoises ont ouvert en forte baisse, l'indice composite Hang Seng cédant 2,32% et la Bourse de Shanghai 1,63%.