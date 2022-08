Perquisitions en Floride : Trump avait des documents secrets sur «le président de la France»

Les agents de la police fédérale américaine (FBI) ayant mené la perquisition au domicile de l’ancien président Donald Trump, en Floride, ont saisi une «vingtaine» de cartons, dont des documents classés top secret et des informations sur le «président de la France», affirme, ce vendredi, le Wall Street Journal. Ces révélations surviennent alors que la justice américaine s’apprêtait, ce vendredi, à rendre publics des documents judiciaires susceptibles de lever le voile sur les raisons de la perquisition.

Le quotidien dit avoir eu accès à un inventaire de trois pages de ce qui a été saisi lundi, lors de cette perquisition, comprenant des documents classés top secret ou confidentiels, des photos et une note manuscrite. Cet inventaire fait partie d’un document de sept pages incluant le mandat de perquisition, ajoute le Wall Street Journal. Le WSJ assure que sur cet inventaire figurent des informations concernant le «président de la France». Aucune autre précision n’est donnée concernant ces éléments, ni si cela concerne l’actuel président français, Emmanuel Macron.

Si Donald Trump a dénoncé une «intox», tôt vendredi sur son réseau social, Truth Social, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a parlé d’une affaire potentiellement «très sérieuse». «Il faut bien reconnaître que ces informations telles qu’elles sont mises au jour – et on en saura davantage plus tard – sont hautement confidentielles, bien au-dessus du niveau top secret!»