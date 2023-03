Etats-Unis: Trump clame son innocence en meeting à Waco

L’ancien président américain brandit depuis plus d’une semaine la menace d’une arrestation imminente à New York dans une affaire de paiement à l’actrice pornographique Stormy Daniels juste avant sa victoire de 2016. La justice cherche à déterminer si Donald Trump s’est rendu coupable de fausses déclarations, une infraction, ou de manquement aux lois sur le financement électoral, un délit pénal, en ayant versé de l’argent à une actrice de films pornographiques.

«Le procureur de New York, sous les auspices et la direction du ''ministère de l’injustice'' à Washington DC, enquêtait sur moi pour quelque chose qui n’est ni un crime, ni un délit», a-t-il affirmé devant des milliers de partisans rassemblés sous le soleil texan. La ville de Waco, 130 000 habitants, reste associée à la secte anti-gouvernementale des Davidiens.

Le drame avait fait 80 morts en 1993

Petits pas de danse

Julie, qui vient de la ville de Tyler au Texas, assure pour sa part que le cas de Stormy Daniels n’est «pas une grande cause. Elle est venue de nulle part pour voir combien d’argent elle pourrait soutirer» à Donald Trump. «Ce sont des mensonges. Lui, c’est le chef et il va sauver l’Amérique», renchérit Sherry, 55 ans.

«Dieu, les armes, Trump à Waco, Texas»

Le milliardaire, qui continue contre vents et marées d’évoquer de supposées «fraudes» jamais prouvées à l’élection de 2020, a aussi vu une partie de la droite – et notamment ses riches donateurs – se tourner vers le nouveau champion de la droite dure, Ron DeSantis, 44 ans. Le gouverneur de Floride n’est pas encore officiellement lancé dans la course mais sera incontestablement un de ses plus grands rivaux pour l’investiture républicaine en 2024.