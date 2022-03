Aux Etats-Unis – Trump confirme le retrait de l'accord sur le climat

Aux États-Unis : Trump confirme le retrait de l'accord sur le climat

Comme on pouvait s'y attendre, le président américain Donald Trump a annoncé, jeudi soir, le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Qu'il veut renégocier.

«Les États-Unis vont se retirer de l'accord de Paris sur le climat», a déclaré le président américain, ajoutant qu'il ne «voulait rien qui puisse se mettre en travers» de son action pour redresser l'économie américaine. Les rumeurs allaient dans ce sens depuis plusieurs heures et encore quelques minutes avant l'annonce officielle, un responsable américain sous couvert d'anonymat, l'avait laissé entendre.

2e émetteur mondial de gaz à effet de serre

Donald Trump, qui a hésité pendant de longues semaines face aux nombreuses voix l'ayant appelé à revoir sa position, estime que l'accord de Paris «désavantage les États-Unis» et que l'accord actuel n'est pas assez dur avec la Chine et l'Inde. «J'ai été élu pour représenter les habitants de Pittsburgh, pas de Paris, a-t-il déclaré. Il est temps de mettre Youngstown Ohio, Detroit, le Michigan et Pittsburgh Pennsylvanie, qui compte parmi les meilleurs endroits de ce pays devant Paris, France».