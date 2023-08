Trump dézingue les joueuses américaines après leur élimination

«Beaucoup de nos joueuses étaient ouvertement hostiles aux États-Unis. Aucune autre sélection ne s'est comportée de la sorte. C'est l'échec de la pensée woke», a-t-il estimé, avant d'ironiser sur le tir au but manqué par l'ancienne Ballon d’or Megan Rapinoe, d'un «joli tir Megan». Championne du monde en 2015 et 2019 avec les États-Unis, l'ailière de 38 ans a joué un rôle clé dans le combat pour l'égalité des salaires entre les sélections féminine et masculine américaines et est une fervente défenseure de l'égalité raciale, des droits des femmes et de la communauté LGBT+.