Etats-Unis: Trump encore inculpé, cette fois pour ses «mensonges» après l'élection perdue

«Complot contre l'État américain»

«Malgré sa défaite, le prévenu était déterminé à rester au pouvoir. Par conséquent, durant plus de deux mois après le scrutin du 3 novembre 2020, le prévenu a diffusé des mensonges selon lesquels il y avait eu des fraudes ayant modifié le résultat et qu’il avait en fait gagné», relève l’acte de mise en accusation. «Ces allégations étaient fausses et le prévenu savait qu’elles étaient fausses», peut-on y lire. «Mais le prévenu les a répétées et les a largement diffusées malgré tout», selon le document, qui affirme que Donald Trump a lancé «son projet criminel» quelques jours après le scrutin. Le document mentionne six autres personnes également inculpées, sans révéler leurs noms.