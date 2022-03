Encore Donald – Trump fustige les médias «écoeurants et corrompus»

Encore Donald : Trump fustige les médias «écœurants et corrompus»

Le candidat républicain a ciblé le New York Times pour la couverture de sa campagne.

C'est un article dimanche du quotidien américain dépeignant l'équipe de Donald Trump en plein doute sur sa stratégie et sur son comportement qui a mis en rage le bouillonnant milliardaire.

«Le @nytimes, en échec, cite des sources anonymes et parle de réunions qui n'ont jamais eu lieu. Leur reportage est de la fiction. Les médias protègent Hillary» Clinton, sa concurrente démocrate pour la présidence américaine, a tweeté Donald Trump dimanche dans une série de messages rageurs (voir ci-dessous).

Il a accusé des «médias écœurants et corrompus» de ne pas le suivre «honnêtement», faisant référence au dossier paru ce dimanche dans le New York Times. Si c'était le cas, «je battrais Hillary par 20%» de plus de voix pour le scrutin du 8 novembre, a martelé Donald Trump.