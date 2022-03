Santé mondiale : Trump menace de ne plus financer l'OMS pour de bon

Le président américain donne 30 jours à l’OMS pour se réformer, faute de quoi il suspendra définitivement la contribution américaine à l’institution.

La pandémie a déjà fait plus de 316 000 morts dans le monde, et les États-Unis sont le pays le plus touché avec plus de 90 000 décès et au moins 1,5 million de contaminations. Multipliant les critiques contre l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour sa gestion de la crise, Donald Trump lui a donné un mois pour obtenir des résultats significatifs.