Accusé d’avoir gonflé la valeur de ses actifs immobiliers, l’ex-président des États-Unis témoigne ce lundi. Il a déjà invectivé la procureure générale – «une petite politicienne» – et le juge.

New York :

New York : Trump montre les crocs au procès civil qui menace son empire immobilier

«C’est un procès vraiment très injuste», a notamment lancé Donald Trump. via REUTERS

Donald Trump, combatif et offensif, se défend sous serment, lundi, devant un tribunal de New York, lors d’un procès civil à hauts risques pour son empire immobilier, un moment quasi inédit pour la démocratie américaine, et le premier d’une longue série de rendez-vous judiciaires pour le milliardaire qui rêve de retourner à la Maison-Blanche.

Depuis 10h (16h au Luxembourg), l’ancien président des États-Unis, âgé de 77 ans, accusé d’avoir gonflé de manière colossale la valeur de ses actifs immobiliers, comme la Trump Tower à New York, pour séduire les banques, se défend bec et ongles et répond longuement à chaque question que lui pose le procureur Kevin Wallace, dans une salle d’audience bondée du tribunal de Manhattan, où il a prêté serment, main levée.

Réponses trop longues

Au bout de deux heures, le tempétueux milliardaire a fini par lancer plusieurs invectives contre la procureure générale Letitia James, «une petite politicienne», et contre le juge Arthur Engoron. «C’est un procès vraiment très injuste, et j’espère que les gens voient ça», a-t-il lancé, alors que le juge, avec lequel il entretient des relations exécrables depuis le début des audiences, le 2 octobre, lui a demandé à plusieurs reprises de faire des réponses plus courtes.

«Nous ne sommes pas à un meeting politique», a prévenu le magistrat, qui, depuis l’ouverture du procès, lui a déjà infligé deux amendes, de 5 000 et 10 000 dollars, pour s’en être pris à sa greffière.

Actifs «sous-évalués»

En arrivant au tribunal, Donald Trump, grand favori des primaires républicaines pour la présidentielle de 2024, s’est de nouveau posé en victime d’une «guerre politique» et d’une machination judiciaire digne, selon lui, de «pays du tiers-monde et de républiques bananières». Mais dans la salle d’audience solennelle du tribunal, très volubile, il a discuté de la valeur des bijoux de son empire, comme son opulente résidence Mar-a-Lago, en Floride, et assuré que les actifs étaient au contraire «sous-évalués» et que les banques ont fait de bonnes affaires en lui prêtant «beaucoup d’argent».

«Les banques ont fait de bonnes affaires en me prêtant beaucoup d’argent.» Donald Trump

Avant même son ouverture, le juge a estimé que le parquet général de l’État de New York présentait «des preuves concluantes qu’entre 2014 et 2021, les prévenus ont surévalué les actifs» du groupe de «812 millions à 2,2 milliards de dollars» selon les années.

En d’autres termes, si la décision, suspendue en appel, était appliquée, le milliardaire républicain perdrait le contrôle d’une partie de son empire immobilier, lui qui s’était lancé en politique sur son image de bâtisseur à succès.