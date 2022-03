Etats-Unis – Trump nargue Clinton, elle réplique avec un GIF culte

États-Unis : Trump nargue Clinton, elle réplique avec un GIF culte

Pour répondre au président américain qui ricanait de ne pas la voir se présenter pour 2020, la démocrate a ressorti une réplique du film «Lolita malgré moi».

Donald Trump est-il nostalgique de l'époque où Hillary Clinton et lui-même se bombardaient de gentillesses sur Twitter? Une chose est sûre: le président américain n'a pas résisté à la tentation de narguer son ancienne adversaire, après que celle-ci a annoncé qu'elle ne tenterait pas sa chance lors de la prochaine élection.

La réplique de la démocrate ne s'est pas fait attendre, relève le Huffington Post. Environ 40 minutes plus tard, Hillary Clinton a publié un GIF tiré du film «Lolita malgré moi». On y voit le personnage principal, la machiavélique Regina George, sortir sa fameuse réplique: «Pourquoi es-tu obsédé par moi?». Une réponse qui a fait le bonheur des fans de la démocrate, bien qu'extrêmement déçus qu'elle ne se lance pas dans la course à la Maison-Blanche.