États-Unis : Trump publie un communiqué pour annoncer… qu’il a cartonné au golf

L’ex-président a diffusé une communication officielle pour crier au monde qu’il avait réussi un coup rare en pratiquant son sport préféré.

Dans la suite du texte, on apprend que le milliardaire a joué à son sport préféré au Trump International Golf Club de West Palm Beach en compagnie des professionnels Ernie Els, Gene Sauers, Ken Duke et Mike Goodes. «J’ai réussi un hole-in-one (ndlr: un trou en un)», s’extasie Donald Trump dans son communiqué. L’ex-président décrit ensuite les conditions dans lesquelles il a réussi cet exploit, frappant la balle «magnifiquement dans un vent assez fort, avec une coupe d’environ 1,5 m, après quoi elle a rebondi deux fois et est entrée dans le trou».

Le républicain semble faire preuve d’autodérision en expliquant qu’il ne révélera pas qui a gagné cette partie, «parce que je suis quelqu’un de très modeste, et vous allez dire que je me vante. Et je n’aime pas les gens qui se vantent!» conclut-il. Le fameux coup n’a pas été filmé, mais Donald Trump a partagé une vidéo le montrant en train de récupérer sa balle sous les ovations de ses adversaires. Quand il était président, le milliardaire a fait du golf à environ 300 reprises. Le temps qu’il a consacré à son sport favori équivaut à environ 110 jours, selon un site spécialement créé pour le suivre dans cette activité. Il est connu pour être un des plus grands tricheurs au golf.