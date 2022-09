Funérailles d’Elizabeth II : Trump se paie Biden, relégué au 14e rang de Westminster

Joe et Jill Biden étaient assis à côté de notre président.

Getty Images via AFP

«Si j’étais président, ils ne m’auraient pas installé là-bas derrière. Et notre pays serait bien différent de ce qu’il est actuellement!» a encore persiflé le républicain, avant d’ajouter une dernière moquerie un peu plus tard: «Dans l’immobilier, comme en politique et dans la vie, l’emplacement est primordial».