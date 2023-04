Aux Etats-Unis: Trump se prépare à comparaître devant la justice, une première historique

Donald Trump, et l'Amérique avec lui, s'apprête à vivre une première historique: il va quitter lundi la Floride pour rejoindre New York, où il doit comparaître le lendemain devant la justice pénale après avoir été inculpé en lien avec un paiement à une star du porno.

Qu'un ex-président américain soit présenté ainsi à un juge est sans précédent. Et cela se produit au moment où le milliardaire de 76 ans est lancé dans la course à l'investiture républicaine pour la présidentielle de 2024. «Mardi matin, je me rendrai, croyez-le ou non, au tribunal. L'Amérique n'était pas censée être comme ça», a lancé dimanche soir sur son réseau Truth Social Donald Trump, qui clame son innocence et crie depuis plusieurs jours à la «chasse aux sorcières».