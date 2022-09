Aux Etats-Unis: Trump voulait virer Ivanka et son mari via Twitter

Ce n’est pas un secret, l’ambiance n’a pas toujours été au beau fixe entre Donald Trump et sa fille à la Maison-Blanche. Selon un livre à paraître bientôt, l’ex-président a même pensé à se passer des services d’Ivanka et du mari de celle-ci, Jared Kushner. Selon Maggie Haberman, journaliste au «New York Times», Donald Trump a plusieurs fois fait pression sur son chef de cabinet pour que celui-ci licencie le couple. «Lors de réunions avec John Kelly et Don McGahn (ndlr: un conseiller), Trump donnait des instructions pour virer le couple, tout bonnement», écrit l’autrice.

L’équipe du président craignait qu’Ivanka Trump et Jared Kushner ne se laissent pas faire et que le président mette les pieds au mur, la laissant se dépêtrer de cette crise. «À un moment donné, Trump était sur le point d’écrire sur Twitter que sa fille et son beau-fils allaient quitter la Maison-Blanche», raconte la journaliste dans un extrait publié par le «Washington Post». Le chef de cabinet du républicain s’est interposé, exhortant son patron d’en parler au couple avant. «Trump a acquiescé, mais n’a jamais eu cette conversation», affirme Maggie Haberman. On ignore quand ces échanges ont eu lieu, mais Don McGahn a quitté la Maison-Blanche en 2018.