Roland-Garros: Tsitsipas dit qu'il a perdu à cause de sa sieste

Finaliste 2021 et N.5 mondial, Stefanos Tsitsipas a néanmoins subi une très lourde défaite mardi en quarts de finale de Roland-Garros face à Carlos Alcaraz et mis une partie de son manque de compétitivité sur le compte du fait qu’il était mal réveillé.

«Il a bien joué. Ce n’était pas un tennis exceptionnel, mais il a bien joué. Il y a une chose que je vais essayer d’éviter à l’avenir, c’est de prendre des pilules de mélatonine et de faire une petite sieste juste avant un match, parce que cela ne m’a pas bien réussi», a déclaré le Grec en conférence de presse, visiblement encore sous le choc de sa défaite 6-2, 6-1, 7-6 (7/5) en un peu plus de deux heures.

«Alcaraz joue très bon bien»

«Et le sommeil, c’est vital, c’est essentiel. La récupération est ce qu’il y a de plus important lorsqu’on est en compétition et qu’on joue des Grands Chelems. J’ai fait l’erreur autrefois, avant de jouer contre Novak (Djokovic) à Bercy une année. J’ai eu le même résultat qu’aujourd’hui dans les deux premiers sets. Et donc, la mélatonine a cet effet !», a-t-il poursuivi.

«Bon, je ne veux rien enlever à Carlos, c’est un gamin qui joue très bien, et on ne va pas en parler! En tout cas, moi, cela m’énerve que cela (la mélatonine, ndlr) ait un tel effet sur moi. On continue, on avance!», a-t-il conclu.