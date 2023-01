Tennis – Open d’Australie : Tsitsipas file en demies sans perdre son service

Le Grec de 24 ans a battu en quarts le Tchèque Jiri Lehecka (71e) 6-3, 7-6 (7/2), 6-4 et rejoint pour la quatrième fois le dernier carré du Majeur australien (après 2019, 2021, 2022). Il n’est jamais parvenu en finale à Melbourne. C’est à Roland-Garros que Tsitsipas a joué son unique finale de Grand Chelem à ce jour, en 2021, lorsqu’il avait été battu par Novak Djokovic. Face à Lehecka, le Grec a remporté sans trembler la première manche: il a fait le break pour se détacher 3-0 et a conservé l’avantage.

Dans le deuxième set, en revanche, son adversaire lui a donné beaucoup de fil à retordre, à l’image du quatrième jeu où Tsitsipas a sauvé cinq balles de break. Mais les deux joueurs en sont arrivés au jeu décisif, facilement remporté par le Grec. «Dans le tie-break, il était question pour lui de revenir dans le match ou, pour moi, de prendre vraiment l’ascendant», a-t-il souligné, pour expliquer la tension du moment et le niveau de jeu qu’il a alors atteint.

Un autre moment clé a été à 3-3 dans le troisième set lorsque, mené 0/40, il a aligné cinq points d’affilée. «Je m’en suis sorti à l’expérience et avec la bonne attitude», a-t-il commenté à propos de ce jeu. Sur l’ensemble du match, Tsitsipas a sauvé les huit balles de break qu’il a eu à défendre.

Globalement, «c’est un de mes matches les plus difficiles du tournoi. Il joue à ce niveau depuis peu et je lui souhaite le meilleur», a commenté Tsitsipas au sujet de son adversaire tchèque, inattendu à ce stade à Melbourne mais qui a écarté pour y parvenir trois têtes de série (Coric, Norrie et Auger-Aliassime).