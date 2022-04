Tennis : Tsonga prendra sa retraite après Roland-Garros

Le joueur français de 37 ans, ex-N.5 mondial, a annoncé mercredi qu’il tirerait sa révérence après le Grand Chelem parisien (22 mai-5 juin).

Le corps a dit stop et cette fois Jo-Wilfried Tsonga l’a écouté: l’ex-N.5 mondial a annoncé mercredi qu’il tirerait sa révérence après Roland-Garros (22 mai-5 juin), devenant le premier des Mousquetaires à quitter l’arène. «Depuis quelques semaines, j’ai décidé que j’allais arrêter à Roland cette année. Ce sera mon 15e Roland": c’est dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux que le joueur, retombé au 220e rang mondial et qui sort de quatre années minées par les blessures, annonce sa prochaine retraite d’une voix douce mais déterminée.

Il aura 37 ans, l’un des plus beaux palmarès du tennis français, et pourra fièrement montrer à ses enfants une armoire à trophées bien garnie depuis ses débuts professionnels en 2004: 18 titres (seul Noah a fait mieux), 45 victoires contre le Top 10, dont 3 face au N.1 mondial, au moins deux victoires contre tous les membres du Big4 (Federer, Nadal, Djokovic et Murray), des quarts de finale joués dans les quatre Majeurs et une finale à l’Open d’Australie (2008).