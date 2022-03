Roland-Garros : Tsonga se qualifie aisément face à Ouanna

Le numéro 1 français s'est qualifié mercredi pour le troisième tour des internationaux de France sans montrer aucune pitié pour son copain Josselin Ouanna, écrasé en trois sets 6-0, 6-1, 6-4, en 1h 19 min de jeu.

«C'est mon pote, donc ce n'est pas évident, je vais essayer de le faire rigoler dans le vestiaire et après je vais continuer ma route», a dit le numéro 1 français en sortant du court Suzanne-Lenglen. Des deux amis, qui ont passé ensemble une partie de leur adolescence, avec aussi Gaël Monfils, c'est le moins coté des deux, 126e mondial, qui a succombé sous la pression de l'événement.

«Joss a raté son entame et ça m'a donné confiance. J'ai fait un très bon match, je n'ai pas donné grand-chose», a commenté la tête de série numéro 8, auteur de 41 coups gagnants (contre 18 à Ouanna). Maître du court avec son service et son coup droit, Tsonga a effacé la mauvaise impression laissée par son premier match, gagné à l'arraché en cinq sets contre l'Allemand Daniel Brands. Au prochain tour, le Manceau affrontera au prochain tour le vainqueur de la rencontre entre Guillermo Garcia-Lopez et Thiemo de Bakker.