«Tu as captivé mon cœur»: Le touchant message de Justin Bieber à sa femme

«À la plus précieuse, ma bien-aimée. Cinq années. Tu as captivé mon cœur. Je sais du plus profond de mon âme jusqu'aux os que ce voyage avec toi ne fera que dépasser nos attentes les plus folles»: Justin Bieber a fait une déclaration à sa femme Hailey Bieber sur Instagram, à l’occasion de leurs cinq ans de mariage. «Continuons à rêver grand bébé. Hourra pour toujours et à jamais. Je t'aime de toutes les fibres de mon être».

Une façon de faire taire les rumeurs selon lesquelles ils ne seraient plus vraiment assortis. La faute notamment à leur sortie fin août, dans les rues de New York, dans deux looks totalement différents: lui dans un short et une veste de sport gris et chaussé de crocs jaunes (avec les chaussettes évidemment) tandis qu’elle arborait un total look rouge, moulée dans une robe ultrachic, perchée sur des escarpins.