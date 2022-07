Jarry: «Tu as rejoint le ciel, je suis inconsolable»

Coup dur pour Jarry: son petit chien est décédé. L’humoriste a partagé sa peine sur Instagram, mercredi 13 juillet, en postant une photo de son fidèle compagnon à quatre pattes. «Youpi mon chien, 10 ans ensemble. Tu as rejoint le ciel, je suis inconsolable, anéanti et si triste, a écrit le Français de 44 ans en légende. Tu as été mon premier chien et tu resteras le seul! Tu as assisté à mes premiers pas sur scène et mes premières répétitions avec Jeff Panacloc. Tu aboyais sur Jean Marc, tu as été là à la naissance des enfants que tu protégeais en dormant à côté d’eux, tes câlins quand j’avais peur, quand j’étais triste, quand j’étais heureux!» Jarry a ajouté que son toutou avait toujours été extraordinaire. «La douleur est si forte mais je suis heureux pour toi, les derniers mois étaient plus difficiles mon Youpi… tu vas me manquer… je n’ai pas les mots… Je t’aime», a conclu l’animateur.