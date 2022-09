Melania à Donald Trump : «Tu es en train de tout foutre en l’air»

Extrêmement discrète pendant le mandat de son époux à la Maison-Blanche, Melania Trump n’hésitait cependant pas à donner de la voix en coulisses. Correspondant en chef à la Maison-Blanche pour le New York Times, Peter Baker raconte dans un livre que l’ancien mannequin n’aimait pas du tout la manière dont Donald Trump gérait la crise sanitaire. La première dame de l’époque a appelé à la rescousse Chris Christie, qui était alors gouverneur du New Jersey. Elle espérait que celui-ci l’aide à ouvrir les yeux de son mari sur la gravité de la situation.

Lors de cette conversation téléphonique, Melania Trump est revenue sur l’échange musclé qu’elle avait eu avec le président, explique CNN . «Tu es en train de tout foutre en l’air. C’est du sérieux. Ça va vraiment mal tourner et il faut que tu prennes ça plus sérieusement que tu ne le fais actuellement», a lancé la première dame d’alors à son époux. Celui-ci l’a gentiment envoyé promener: «Tu t’inquiètes trop. Laisse tomber», lui a-t-il répondu.

Un ouvrage sur la santé mentale de Trump comme livre de chevet

Dans ce livre intitulé «Le séparateur: Trump à la Maison-Blanche, 2017-2021» et coécrit par Susan Glasser de CNN, on apprend aussi une anecdote surréaliste concernant l’ancien chef de cabinet du président, écrit le Guardian . John Kelly avait en effet secrètement acheté un livre intitulé «Le dangereux cas de Donald Trump», devenu un best-seller en 2017. Dans cet ouvrage, 27 spécialistes de la santé mentale expliquaient en détail pourquoi le milliardaire n’était pas apte à gouverner. John Kelly se servait de ce livre comme d’un guide pour essayer de gérer au mieux le comportement imprévisible de son patron.

Le chef de cabinet de Trump a «dit à d’autres que cet ouvrage l’avait aidé à côtoyer un président qu’il en était venu à considérer comme un menteur pathologique dont l’ego surdimensionné était en fait le signe d’une personne profondément peu sûre d’elle», écrivent Peter Baker et Susan Glasser. Selon eux, d’autres hauts fonctionnaires partageaient l’avis de John Kelly: «Il y a quelque chose qui ne va pas chez Trump. Il n’écoute personne, et il a l’impression qu’il ne doit pas le faire. Il se fiche tout simplement de ce que les autres disent et pensent. Je n’ai jamais rien vu de tel», a confié l’un d’entre eux, sous couvert d’anonymat.