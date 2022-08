Carnet noir : «Tu es parti trop tôt»: Stéphane Bern pleure le décès de son frère

Le journaliste et animateur franco-luxembourgeois a annoncé mardi soir la mort de son grand frère Armand, décédé à l'âge de 59 ans.

AFP

«Armand, mon cher frère, On s’était jurés qu’on resterait unis pour la vie et la mort nous a séparés ce 6 août. Tu es parti trop tôt, à un mois de ton 60e anniversaire…» C'est par un long et émouvant hommage rendu sur les réseaux sociaux que Stéphane Bern a annoncé, mardi soir, le décès de son grand frère Armand, emporté par un mélanome, comme le précise le journaliste franco-luxembourgeois dans son message.

«A peine six mois après la mort de papa, je perds avec toi une partie de moi-même, mon modèle, mon exemple. Tu étais le dernier témoin de notre enfance heureuse, le dernier avec qui je pouvais partager nos souvenirs. Je me sens perdu sans toi, je ressens un sentiment de vide absolu, vertigineux» écrit-il encore, a côté d'un montage photo où on le voit, lui et son frère défunt, à différentes époques de leur vie.

Dans son texte, Stéphane Bern décrit un homme «pudique et modeste» et loue son «intelligence» et sa «capacité de travail». Mais aussi son «immense culture», sa «gentillesse», son «humour» et sa «grande générosité». «Je te fais le serment d’être fidèle à ta mémoire, d’être pour eux un autre père. La seule mort, c’est l’oubli. Je t’honorerai et t’aimerai jusqu’à ma propre mort.Ton frère Stéphane» conclut-il.