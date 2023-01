Polémique en Suisse : «Tu es une bombe sexuelle»: le policier écrit à une victime après une intervention

«Tu es une bombe sexuelle» et le «rêve d’un homme»: Sarah, une tiktokeuse autrichienne de 19 ans, ne s’attendait pas à recevoir ce message de la part d’un policier après une intervention des forces de l’ordre. Pendant ses vacances à Zurich, en Suisse, la jeune femme a appelé la police municipale pour des raisons qu’elle ne veut pas rendre publiques. Lors de l’intervention, dans le hall de son hôtel, un policier lui demande son adresse e-mail. Sarah, qui n’avait jamais eu affaire à la police auparavant, la lui donne sans se poser de question.

Tout de suite après, l’agent lui écrit un premier e-mail au contenu anodin. «Au début, je pensais qu’il avait de bonnes intentions et qu’il était prévenant, c’est pourquoi j’ai répondu à son mail», explique l’Autrichienne.

«Il m’a sexualisée depuis le début»

C’est alors qu’elle reçoit un deuxième mail avec le contenu controversé. «La police qui t’aide et te protège? Mon cul!» s’exclame Sarah, qui n’a pas hésité à raconter l’histoire sur TikTok, parlant de harcèlement sexuel. «Déjà quand il m’a parlé à l’hôtel, j’ai eu un sentiment étrange, mais je pensais que c’était juste mon imagination. Mais avec le recul, je sais qu’il m’a sexualisée dès le début», dit-elle. La vidéo a été très largement partagée et est arrivée dans les mains de la police zurichoise, qui a contacté la jeune femme et lui a conseillé de porter plainte.