Sur les réseaux sociaux: «Tu es une grosse connasse»: Maeva Ghennam insulte une employée du McDo

«La vie de ma mère, la fille du Mcdo, tu es une connasse! Tu regardes ma story parce que tu m’as bien reconnue, tu es une grosse connasse!»: Maeva Ghennam a littéralement pété un câble parce qu'une employée de la célèbre chaîne de restauration a oublié de glisser une sauce barbecue dans sa commande. «Je lui ai demandé si elle n’avait pas oublié la sauce barbecue et elle m’a répondu: ''Non t’inquiète, je l’ai mise''… Espèce de connasse va! J’ai envie de te traîner par les cheveux… Connasse! J’ai envie de lui insulter ses morts!».

Des mots légèrement exagérés pour un simple oubli de sauce... L'employée visée a répliqué sur les réseaux sociaux: «OK, j’ai oublié la sauce barbecue de Maeva Ghennam. Non, franchement, y’a pas à tenir des propos comme ça, surtout pour une sauce barbecue, je suis désolée». Et d'expliquer: «Si on oublie des trucs, c'est parce que c'est un fast-food, une restauration rapide».