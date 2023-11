«Tu me manques chaque jour», Monica dit au revoir à Chandler

Courteney Cox, qui incarnait «Monica», la petite amie puis épouse de «Chandler» dans la série, a partagé sur son compte Instagram un extrait de la fameuse scène au cours de laquelle la romance entre les deux personnages est révélée au public. «Je suis tellement reconnaissante pour chaque moment que j’ai passé avec toi Matty, et tu me manques chaque jour», écrit l’actrice.

Sa publication s’accompagne d’une vidéo après la fin de la scène, dans laquelle Courteney Cox, au lit avec Matthew Perry, lance une blague grivoise à destination du public dans le studio. «Dans cette scène, avant que nous commencions à tourner, il m’a murmuré une phrase drôle à dire», explique-t-elle. «Il faisait souvent des choses comme ça. Il était drôle et il était gentil», ajoute Courteney Cox.

Causes de la mort inconnues

Les causes de la mort de Matthew Perry ne sont toujours pas connues. L’acteur luttait depuis des années contre son addiction aux médicaments et à l’alcool. Selon le média spécialisé TMZ, aucune drogue n’a été trouvée sur les lieux de la mort de l’acteur et aucun indice ne laisse présager qu’il pourrait s’agir d’un acte criminel. Sa mort inattendue a suscité une pluie d’hommages, allant de grandes figures d’Hollywood au Premier ministre canadien Justin Trudeau.