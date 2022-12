Evénement au Luxembourg: «Tu n’es pas un "fake", saint Nicolas?»

ESCH-SUR-ALZETTE – Pedro et Claudio feront partie des saint Nicolas et pères Fouettard de sortie sur les marchés de Noël, ce dimanche. Rencontre(s).

Le père Fouettard et saint Nicolas aussi reçoivent des cadeaux de la part des enfants. Vincent Lescaut/L'essentiel

«On a reçu plein de dessins», commente Claudio Rossetto en vidant sa besace. À Esch-sur-Alzette, le père fouettard et saint Nicolas reçoivent des gâteaux et du lait chaud de la part des enfants et sont accueillis par des chansons. Pedro Oliveira et Claudio incarnent respectivement le patron des écoliers et son acolyte dans la Métropole du fer. Comme de tradition dans les communes, le dernier dimanche avant le 6 décembre, ils attendront les enfants au marché de Noël (de 14h30 à 17h30 place de l’Hôtel-de-Ville).

Mais cela fait déjà plus de deux semaines qu’ils distribuent des friandises, dans les écoles, maisons relais et maisons de retraite. «On a toujours un peu le trac. Les éducateurs nous préparent un livre avec les noms des enfants, s’ils ont été gentils ou pas. Et on adapte notre discours», relatent-ils. Cette année était «exceptionnelle, ils étaient très sages, souligne le père Fouettard. Ils nous ont demandé ce qu’on avait fait pendant le confinement et pourquoi on n’était pas passés».

Au fil des ans, «des enfants viennent ou partent. D’autres, on les a vus grandir». De leur expérience, les petits sont soupçonneux plus jeunes. «Ils demandent: ''Tu es sûr de ne pas être un "fake" saint Nicolas? Où sont vos ânes? Le traîneau?'' On explique qu’il n’y a pas assez de neige. Que les ânes sont à l’étable», dit Pedro. «Dans le temps, ils posaient moins de questions et avaient plus peur», sourit Claudio.

Des patrons en tournée nationale