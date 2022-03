Dudelange/Milan AC : «Tu remarques que tu vis un truc exceptionnel»

DUDELANGE - Au lendemain du match historique entre Dudelange et le Milan AC (0-1) en Europa League, le gardien du F91, Joé Frising, revient sur sa folle soirée.

<i>L'essentiel</i>: Comment vous sentez-vous au lendemain de cette courte défaite?

À titre personnel, votre match a été plus que satisfaisant...

Oui, et j'en suis très content, même si je retiens d'abord la performance de toute l'équipe. Le fait de briller contre une équipe aussi mythique, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Maintenant il va falloir confirmer.

La pression vous a-t-elle porté?

Personnellement, oui. Je pense avoir transmis un certain calme à mes coéquipiers. Pendant le match on ne réfléchit pas à qui frappe, Higuain ou un autre. C'est seulement après qu'on se dit qu'on a assuré.

Vous n'étiez pas certain de débuter la rencontre...

Retenez-vous des arrêts en particulier?

Oui, il y a la passe en retrait sur Higuain que je prends bien, et le un contre un lorsqu'il frappe sur le côté. Mais j'ai aussi bien aimé mon jeu au pied.

Des joueurs vous-ont ils impressionné

Quand les milieux se projettent vers l'avant, cela va très vite, en particulier Tiémoué Bakayoko. On doit encore s'adapter à ce niveau. Mais je suis sûr et certain que l'on progresse. Les matchs de qualification nous ont déjà fait grandir en tant qu'équipe.