Buzz en Ligue 1: «Tu sais que si j’arrête le penalty, je suis une star?»

La scène aurait pu passer inaperçue si les caméras de télévision ne s'étaient pas attardées. Dimanche soir, on jouait la 25e minute du match de Ligue 1 entre le PSG et Troyes, quand Kylian Mbappé a obtenu un penalty pour Paris. Et alors que l'arbitre de la rencontre attendait la validation de sa décision par la VAR, Neymar et le gardien de Troyes, Jessy Moulin, ont entrepris un échange sympa pendant que l'attaquant brésilien se préparait à tirer.

Sur les images, on voit les deux hommes, très proches l'un de l'autre, échanger quelques mots avec un large sourire. Après la rencontre, Jessy Moulin a accepté de partager la séquence: «Je viens le voir et je lui dis: ‘Tu sais que si j’arrête le penalty, je suis une star?’ Il rigole et je lui dis: ‘Stp, dis-moi au moins le côté où tu vas tirer. Il y a ma mère, mon père, mes frères, ma femme qui regardent et j’aimerais bien qu’ils soient fiers de moi'. Donc il a rigolé et il m’a dit: ‘Choisis un côté toi". J’ai répondu: 'Toi, dis-moi'. Il n’a pas voulu me donner d’indice donc je suis resté au milieu. Et il tire super bien…»