En France : «Tu vas la fermer!»: fin de séance surchauffée à l'Assemblée nationale

La fin de la journée réservée au groupe LFI à l'Assemblée a tourné au vinaigre jeudi soir, les oppositions accusant le camp présidentiel d'essayer d'empêcher la tenue d'un vote sensible sur la réintégration des soignants non vaccinés.

Des éclats de voix dans les couloirs de l'Assemblée

À coups de demandes de suspensions de séances, de rappels aux règlements et de dépôts d'amendements en rafale, le camp présidentiel a compromis la tenue du vote sur ce texte en discussion, que les oppositions semblaient en mesure de pouvoir faire adopter, contre l'avis du gouvernement.

Une telle journée, lors de laquelle un groupe d'opposition peut fixer l'ordre du jour, doit s'achever quoi qu'il arrive à minuit, sans possibilité de poursuivre les débats en cas d'examen inachevé d'un texte. La proposition de loi de LFI demandait de réintégrer le personnel non-vacciné contre le Covid-19 des établissements de santé et de secours, pour y pallier les pénuries d'effectifs.

«Quel signal voulons-nous donner à ceux qui étaient là en première ligne, qui se sont vaccinés?», a dit le ministre de la Santé, François Braun. Dans les hôpitaux, les soignants vaccinés disent que «si nous réintégrons les non-vaccinés, ce sont eux qui partent». M. Braun avait indiqué dimanche qu'il se prononcerait sur la réintégration ou non des soignants non vaccinés lorsqu'il aura reçu les avis de la Haute autorité de santé et du Comité consultatif national d'éthique.