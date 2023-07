Au Luxembourg: «Tu vois une agression, tu filmes ou tu appelles la police?»

Un jeune se fait molester par d'autres ados, le soir dans une rue sombre. «Que fais-tu? Tu filmes ou tu appelles la police»? Un autre jeune, entre deux tricks de skate, reçoit la vidéo de cette même agression. «Tu partages ou tu supprimes?» Le ministère de l'Éducation nationale, la police et la justice ont présenté ce mercredi matin une campagne de sensibilisation baptisée «Not sharing is caring», pour «encourager les jeunes à agir contre la violence».

«La violence et l'agressivité entre jeunes ont toujours existé, mais cela atteint un autre niveau avec les médias sociaux», souligne le ministre de l’Éducation nationale Claude Meisch. «Les vidéos, c'est très vite fait et ça se partage très très vite, en un clic». Avec des conséquences souvent désastreuses pour les victimes. «Ça va revenir en boucle sur les réseaux sociaux et la victime, qui aurait pu finir par digérer, va revoir la vidéo, va commencer à se sentir mal, à faire des dépressions. Elle risque de se retrouver confrontée à ce traumatisme et de ne plus pouvoir en sortir», alerte David Lentz, procureur d'État adjoint, à la protection de la jeunesse.

Jusqu'à 5 ans de prison

La campagne vise donc à inciter les jeunes à ne pas lancer ce processus destructeur mais plutôt à aider la victime. «Il n'est pas autorisé de partager de telles vidéos avec de la violence», martèle le ministre. «On se fait complice des auteurs et on peut être poursuivi pour cela. Si on veut vraiment éviter la violence, si on veut éviter de telles scènes, il faut absolument éviter de partager ces vidéos».

Le procureur d'État adjoint rappelle que de tels agissements sont sanctionnés par le code pénal et peuvent valoir jusqu'à 5 ans de prison à ceux qui filment et diffusent. Des sanctions disciplinaires pourront s'y ajouter au niveau de l'école, le milieu scolaire devant aussi jouer un rôle préventif. De plus, «c'est moralement répréhensible. Nous avons une victime qui a besoin d'aide et la première réaction, ça devrait être de porter secours à cette victime et non pas regarder et surtout ne pas filmer. C'est du voyeurisme».

«On sait qu'on ne pourra pas toutes les arrêter»

Le bon réflexe, quand on est témoin de violence, ça devrait être d'appeler la police au 113. «Si on est témoin d'un acte de violence, le mieux c'est de réagir et d'au moins contacter la police. Et si on reçoit une vidéo violente, c'est de ne pas la transmettre à ses copains, à d'autres personnes», confirme Tim Pauly, de la police grand-ducale. «On encourage aussi les victimes de violence ou de harcèlement à aller à la police et à porter plainte». En fonction de l'envergure, le commissariat de proximité ou la section spécialisée dans la protection de la jeunesse de la Police judiciaire entrera en jeu et mènera l'enquête, en lien avec le parquet.

Si la campagne qui vient d'être lancée n'a pas de lien direct avec la récente vidéo d'une adolescente de 14 ans frappée et humiliée, qui avait fait le tour des réseaux sociaux luxembourgeois, cette affaire illustre le phénomène contre lequel les autorités veulent lutter. L'an dernier, une affaire similaire mais qui n'avait pas été portée à la connaissance du grand public avait débouché sur des sanctions et un accompagnement psycho-sociologique des personnes concernées. «On sait qu'on ne pourra pas toutes les arrêter», souffle David Lentz. «Mais si on y arrive pour une victime, ce sera déjà quelque chose».