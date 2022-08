Football – Angleterre : Tuchel et Conte ont failli en venir aux mains

L’entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel et celui de Tottenham Antonio Conte se sont vivement accrochés en marge de la rencontre de championnat d’Angleterre entre leurs deux équipes dimanche (2-2). Devant les caméras de la télévision, l’Allemand et l’Italien se sont adonnés à une poignée de main plus que musclée, avant de s’invectiver, tête contre tête, et d’être tous deux exclus de la rencontre après le coup de sifflet final.