Attentat à Arras: Dominique Bernard était un prof «sensible», «discret» et aimé

«Sensible et discret, il n'aimait pas le bruit et la fureur du monde. Il aimait profondément ses filles, sa mère et sa sœur. Nous nous aimions», a déclaré son épouse Isabelle, elle aussi enseignante, devant un millier de personnes présentes dans la cathédrale d'Arras. Parmi elles, le chef de l'État Emmanuel Macron, son épouse Brigitte et le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. «Il n'aimait pas la foule et les honneurs, les cérémonies, qu'il avait en horreur», a-t-elle ajouté, égrainant la liste des nombreux artistes qu'il appréciait, de Gracq à Baudelaire en passant par Kubrick et Le Titien.