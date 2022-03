Drame à La Réunion : Tué par un requin pendant sa lune de miel

Un touriste français en voyage de noces a été attaqué et tué par un requin mercredi sur la côte Ouest de la Réunion, alors qu'il pratiquait le surf à une cinquantaine de mètres de la plage.

L'homme, âgé de 36 ans, a été chargé à deux reprises par un requin alors qu'il se trouvait en mer à une cinquantaine de mètres de la plage des Brisants de Saint-Gilles, très fréquentée en ce jour férié en France. Il pratiquait le surf «de manière isolée», selon la préfecture. L'alerte a été donnée par un baigneur qui a vu du sang sur l'eau et a prévenu les maîtres-nageurs qui ont aussitôt porté secours à la victime pour la ramener sur la plage, où elle se trouvait en état d'arrêt cardio-respiratoire.

L'homme, qui avait perdu beaucoup de sang, n'a pu être réanimé par les secours malgré une demi-heure de massages cardiaques. Le surfeur a été mordu par le requin au bras et à la cuisse. Son épouse, qui était sur la plage quand l'accident est survenu, a été prise en charge, en état de choc, par les pompiers, selon ces derniers. «L'eau était trouble. On regardait le bodyboarder (surfeur) puis on a vu une grosse flaque de sang», a raconté un témoin sur place, cité par le site Imaz Press Réunion.