Révolution féministe : Tuée de six balles à 20 ans par la police iranienne

Un mouvement historique que certains jeunes Iraniens paient de leur vie. Depuis le début de la révolution féministe dans les manifestations suite à la mort d'une jeune femme qui avait refusé de retirer son voile, les visages des martyres de la cause des femmes sont mis en avant sur les réseaux sociaux.

Selon le bilan officiel iranien non détaillé, incluant manifestants et forces de l'ordre, 41 personnes ont été tuées en neuf jours de protestations. Mais le bilan pourrait être plus lourd, l'ONG Iran Human Rights, basée à Oslo, faisant état d'au moins 54 manifestants tués.