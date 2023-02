En Floride : Tuée par un alligator de 300 kg après avoir voulu secourir son chien

«Je me souviens juste d'elle en train de remonter à la surface et prendre des goulées d'air. Je lui ai dit: ''Nage vers le pédalo'' et elle m'a répondu ''Je ne peux pas, l'alligator me tient''», a raconté cette voisine, identifiée seulement par son prénom, Carol, par la chaîne locale WPBF. Carol, 77 ans, a alors prévenu les secours et tenté de secourir son amie au moyen d'une perche, mais «elle n'était plus là».