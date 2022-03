Guerre en Ukraine : Tuer Poutine? L’ambassade russe à Rome poursuit un journal italien

Un journaliste de La Stampa s’est penché sur l’utilité d’assassiner le président russe. Moscou dénonce une «incitation au crime», le quotidien répond que l’ambassadeur ne peut «nous apprendre le journalisme».

«Et si l’assassinat de Poutine était l’unique voie de sortie» de la guerre en Ukraine? L’ambassadeur de Russie en Italie a porté plainte, vendredi, contre le quotidien turinois La Stampa après la publication d’un éditorial examinant l’hypothèse de l’élimination du président russe. Dans un article publié le 22 février, le journaliste et reporter de guerre Domenico Quirico écrit: «L’intervention militaire étant exclue, la solution diplomatique inopérante, il ne reste plus qu’à théoriser l’assassinat du Tsar de la main d’un proche». «Le plan numéro un de Biden, de l’OTAN et des Européens est le suivant: que quelqu’un à Moscou assassine Poutine, nous libérant ainsi du fardeau», assure-t-il.