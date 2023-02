Syrie : Tués par des mines antipersonnel parce qu’ils étaient sortis cueillir des truffes

Dix civils ont été tués et douze autres blessés, lundi, par l’explosion de mines posées par le groupe État islamique, a annoncé l’agence officielle Sana.

La truffe du désert, ou truffe des sables, est cueillie en principe entre février et avril et se vend à prix d’or. Celle du désert syrien est considérée comme la meilleure au monde. Photo d’illustration/AFP

Dix civils qui cueillaient des truffes du désert ont été tués et 12 autres blessés lundi par l’explosion de mines antipersonnel posées par le groupe jihadiste État islamique (EI) dans le centre de la Syrie, selon l’agence de presse officielle Sana. Les civils cherchaient des truffes dans la province de Hama «lorsqu’une mine laissée par des terroristes de Daech (ndlr: acronyme arabe de l’EI) a explosé, tuant neuf citoyens et en blessant deux autres», a rapporté l’agence. Une deuxième mine a explosé plus tard dans la même zone, selon Sana, causant la mort d’un civil et en blessant dix autres.

La truffe du désert, ou truffe des sables, est cueillie généralement entre février et avril et se vend à prix d’or: un kilogramme de truffes se vend à Damas entre cinq et dix dollars, selon leur qualité, dans un pays où le salaire mensuel moyen est de 18 dollars du fait de l’effondrement de l’économie. Les truffes du désert syrien sont considérées comme étant parmi les meilleures au monde.

Cueilleurs visés par l’EI

Cet incident intervient près de dix jours après une attaque attribuée à l’EI, qui avait fait 68 morts parmi des personnes qui récoltaient des truffes dans l’est de la province de Homs, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme. En février, 112 personnes, dont 92 civils, ont été tuées lors de la collecte de truffes, à la suite d’attaques de l’EI ou de l’explosion de mines laissées par l’organisation extrémiste.

Le groupe jihadiste a multiplié ces derniers mois les attaques meurtrières malgré la perte de ses fiefs en Syrie et les coups infligés par la coalition internationale antijihadiste dirigée par les États-Unis. Près de 10,2 millions de Syriens vivent dans des zones où restent des engins explosifs qui ont fait environ 15 000 morts entre 2015 et 2022, d’après l’ONU. Ces mines ont été posées sans être cartographiées par les différentes parties belligérantes, au milieu de terres agricoles et de zones habitées.