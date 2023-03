Nouvel album: La tumeur de sa femme, la mort de son meilleur ami: Ed Sheeran avait «l'impression de se noyer»

Ed Sheeran, c'est plus de 20 millions d'albums vendus en un peu plus d'une décennie, près de 30 milliards de vues sur YouTube, deux Grammy Awards dont celui de chanson de l'année pour «Thinking out loud»... Mais après cinq albums studio ultracalibrés («+», «X», «÷ », «No.6 Collaborations Project» et «=») le chanteur de 32 ans a décidé de revenir à l'essentiel. Parce que la vie a bousculé les choses.

«Je travaille sur ''Subtract'' depuis dix ans, essayant de sculpter l'album acoustique parfait, écrivant et enregistrant des centaines de chansons avec une vision claire de ce que je pensais qu'il devait être», a-t-il confié en présentant l'album qui sortira le 5 mai prochain. «Puis, au début de l'année 2022, une série d'événements a changé ma vie, ma santé mentale, et finalement la façon dont je voyais la musique et l'art (...) en un peu plus d'une semaine, j'ai remplacé l'équivalent d'une décennie de travail par mes pensées les plus sombres».

«Je n'essaie pas de créer un album que les gens vont aimer»

Parce que le chanteur a traversé une période très compliquée émotionnellement: «En l'espace d'un mois, ma femme enceinte (NDLR: elle a accouché en mai de leur deuxième petite fille) a appris qu'elle avait une tumeur, sans possibilité de traitement avant l'accouchement. Mon meilleur ami Jamal, un frère pour moi, est mort subitement et je me suis retrouvé devant un tribunal à défendre mon intégrité et ma carrière d'auteur-compositeur (NDLR: il était accusé de plagiat). J'étais en proie à la peur, à la dépression et à l'anxiété», explique-t-il. «J'avais l'impression de me noyer, la tête sous la surface, de regarder vers le haut mais de ne pas pouvoir sortir pour respirer».