Tuning Days: grande finale samedi à Hollerich

Organisé durant un mois, le concours «Best tuned car» connaîtra son issue ce samedi, à partir de 11 h, à Hollerich chez Autocenter Goedert. Les meilleures voitures tunées, présentées depuis quatre semaines à travers le site Internet www.tuningdays.lu, seront réunies pour un événement «live». Un jury composé de spécialistes du tuning est chargé de les examiner et de récompenser les voitures tunées les plus originales avec des awards dans différentes catégories.

Le prix du «Best Tuned Car», prix principal des Tuning Days 2008, reviendra à la voiture la plus belle et la plus originale. Le premier prix est un bon d’achat de 1000 euros et le deuxième un bon d’achat de 500 euros. Le troisième prix consiste en divers articles de tuning haut de gamme.