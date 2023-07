Un «partenariat stratégique» sur l’immigration entre la Tunisie et l’UE

Mark Rutte, Ursula von der Leyen, Kais Saied et Giorgia Meloni à Tunis, dimanche 16 juillet 2023.

L’Union européenne et la Tunisie ont conclu dimanche, à Tunis, un «partenariat stratégique» centré sur la lutte contre l’immigration irrégulière mais destiné aussi à soutenir le pays nord-africain, face à de graves difficultés économiques.

Les chefs de gouvernement italien, Giorgia Meloni, et néerlandais, Mark Rutte, accompagnaient la dirigeante européenne, après une première visite il y a un mois du trio, pendant laquelle ils avaient proposé ce partenariat. Les cinq piliers sont «la stabilité macroéconomique, le commerce et les investissements, la transition énergétique verte, le rapprochement entre les peuples, la migration et la mobilité», précise la Commission, dans un communiqué.